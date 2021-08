Pablo Sarabia é reforço do Sporting por empréstimo do PSG, anunciou o clube de Alvalade nesta terça-feira, confirmando a notícia que o Maisfutebol deu em tempo oportuno.

O médio criativo de 29 anos fez a formação no Real Madrid e chegou a estrear-se pela equipa principal dos merengues pela mão de José Mourinho. No ano seguinte, o jogador mudou-se para o Getafe, onde deu nas vistas chamando a atenção do Sevilha.

Sarabia assumiu-se como uma das figuras do emblema andaluz e transferiu-se para o PSG em 2019. Em pouco mais de duas épocas, o espanhol fez 89 jogos e marcou 22 golos.

Pablo Sarabia é internacional espanhol em 9 ocasiões e recentemente foi um dos escolhidos por Luis Enrique para representar «La Roja» no Euro 2020.

Verde e Branco são as tuas novas cores 🟢⚪

Bem-vindo, @Pablosarabia92! ✍️🦁 #EuSouSporting pic.twitter.com/aj4ce8L2v5 — Sporting Clube de Portugal 🏆 (@Sporting_CP) August 31, 2021

O clube parisiense despediu-se entretanto do internacional espanhol, desejando-lhe as maiores felicidades para a época de leão ao peito.

[artigo atualizado]