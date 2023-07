Manuel Ugarte acabou de chegar ao Paris Saint-Germain e já leva algum peso sobre os ombros.

Além dos 60 milhões que o campeão francês teve de pagar para contratar o médio do Sporting, Ugarte vai jogar com a camisola que nas últimas duas épocas pertenceu a Sergio Ramos.

O PSG informou que o uruguaio vai ser o número 4, ele que no Sporting alinhava com o 15 nas costas. Na capital francesa, porém, esse número é do português Danilo.