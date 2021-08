O Sporting está interessado na contratação do avançado espanhol Pablo Sarabia. A informação foi avançada pela imprensa espanhola e francesa e confirmada pelo Maisfutebol.

Sarabia entraria no negócio de Nuno Mendes, que está a ser negociado com os parisienses, estando a chegada do espanhol aos leões dependente da transferência do lateral para a capital francesa.

Nesse sentido, o negócio não está fechado, mas existe esse interesse dos leões. A chegada do internacional espanhol a Alvalade permitiria a Ruben Amorim ficar com mais uma opção para a frente de ataque.