O Sporting e o Paris Saint-Germain chegaram a acordo para a transferência de Nuno Mendes para o clube francês, segundo apurou a TVI e confirmou o Maisfutebol. O internacional português já realizou exames médicos e deve ser oficializado nas próximas horas.

Conforme o nosso jornal noticiou, o clube parisiense era o melhor colocado para assegurar o jovem internacional português e convenceu os leões com uma proposta empréstimo por um ano, pagando 7 milhões de euros no imediato, e ficando com uma opção de compra de 40 milhões de euros, havendo um 'acordo de cavalheiros' para que seja uma obrigação de compra. Após a época de empréstimo, Nuno Mendes terá à sua espera um contrato de cinco anos.

Em sentido inverso, o Sporting assegura o atacante espanhol Pablo Sarabia, que chega aos leões cedido por uma época.

Manchester City, Manchester United e Barcelona também demonstraram interesse em Nuno Mendes, mas o PSG foi mais rápido a negociar.

