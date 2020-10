O futebolista Yves Baraye é reforço do Gil Vicente para a época 2020/2021. O clube de Barcelos confirmou, em cima do fecho do mercado de transferências em Portugal, a chegada do jogador de 28 anos.

Trata-se de um regresso aos gilistas, uma vez que Baraye já tinha alinhado pelo clube na época 2019/2020, por empréstimo do Parma. O novo acordo contempla nova cedência de um ano.

Baraye, que fez toda a carreira como sénior em Itália, participou em 28 jogos oficiais e marcou três golos pelo Gil Vicente na última temporada.