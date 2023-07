O Sp. Braga anunciou a renovação com a guarda-redes Patrícia Morais.

A internacional portuguesa passa a ficar ligada aos minhotos até 2026.

Patrícia Morais chegou ao Sp. Braga em 2021/22, proveniente do Sporting. A guardiã de 31 anos está com a Seleção Nacional na Nova Zelândia para participar no Mundial.