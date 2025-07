Pau López, guarda-redes de 30 anos, é reforço do Bétis, anunciou o clube de Sevilha na manhã desta terça-feira. O espanhol assinou um contrato válido até 2030.

Este é um regresso ao Bétis, depois de uma primeira passagem pelo clube na temporada 2018/19.

Pau López foi formado nos catalães do Espanhol, clube onde se estreou como profissional, e representou clubes como o Tottenham (Inglaterra), Roma (Itália), Marselha (França), Girona (Espanha) e o Toluca (México).

Na temporada passada esteve no Toluca por empréstimo do Marselha. Realizou 11 jogos ao serviço do clube mexicano.