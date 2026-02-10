Paulinho renovou com o Toluca até 2029, oficializou esta segunda-feira o emblema mexicano. O ex-Sporting tem encontrado a melhor versão na carreira no país da América Central.

Deixou o Sporting, em 2024, para reforçar o Toluca. Na primeira época marcou 29 golos em 43 jogos. Contribuiu, ainda, para a conquista de títulos nacionais. Na presente época, o internacional português soma 20 golos em 29 jogos.

Paulinho, recorde-se, regressou aos golos no último jogo do Toluca. Fez o gosto ao pé pela primeira vez no torneio Clausura, competição na qual a equipa do português encontra-se em sexto. O avançado de 33 anos conta com um total de 49 golos em 72 jogos oficias desde que chegou ao México.