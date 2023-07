Paulo Bento vai ser apresentado este domingo como novo selecionador dos Emirados Árabes Unidos.

O português já viajou para o Golfo Pérsico, de forma a completar as últimas formalidades e assinar um contrato válido por três temporadas, o que lhe permite completar o ciclo até ao Mundial 2026.

Nesta altura o acordo está fechado e só falta mesmo Paulo Bento ser oficializado, de resto.

Recorde-se que nos últimos quatro anos, o treinador português esteve à frente da seleção do Coreia do Sul, que apurou para o Mundial 2022, no Qatar, e que guiou ao triunfo no Campeonato Asiático do Leste.

Antes disso, e também durante quatro anos, orientou a seleção portuguesa, tendo marcado presença no Euro 2012, no qual Portugal chegou às meias-finais, e no Mundial 2014.