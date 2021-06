O Paysandu, clube da Série C brasileira (correspondente à III Divisão), apresentou o lateral esquerdo Jefferson, que em Portugal jogou nove épocas no Sporting, mas também no Estoril, no Sp. Braga e no Casa Pia.

«Foi uma passagem boa pela Europa, de muitos títulos em vários anos. Foi uma aprendizagem muito boa. Estou feliz por regressar ao Brasil e agora espero passar muito tempo aqui de novo, junto com a minha família», referiu Jefferson.

«Quero mostrar o meu futebol, porque joguei muito tempo na Europa e fiquei um pouco desaparecido daqui do futebol brasileiro. Espero fazer um bom trabalho aqui no Paysandu e mostrar o meu valor.»