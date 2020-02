Duílio Alves, diretor do futebol do Corinthians, explicou à imprensa brasileira os detalhes da contratação de Yony González, que deixou o Benfica sem nunca ter vestido a camisola encarnada do clube da Luz.

Yony González, recorde-se, foi incluído no negócio da compra do jovem Pedrinho, que chega ao Benfica em julho.

«O Yony foi uma oportunidade. Tentámos o empréstimo até o fim do ano, mas agora é um empréstimo com obrigação de compra», referiu o dirigente.

Ojogador fica no Corinthians até agosto emprestado, e depois disso assina em definitivo por três temporadas, pagando o Timão 2,7 milhões de euros por 50 por cento do passe ao Benfica.

«Foi uma opção boa para o clube, ele estava na lista do Tiago desde a sua chegada. Agora surgiu a oportunidade. Como tinham outros clubes interessados, o Benfica acabou por receber propostas de compra. Aí tivemos que mudar o formato de negócio. No meu entendimento, ficou muito bom para o Corinthians.»

