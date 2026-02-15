Transferências
OFICIAL: Pedro Álvaro ruma à China
Ex-Benfica é reforço do Shandong Taishan
Pedro Álvaro, ex-Benfica, é reforço do Shandong Taishan, da China. O defesa central de 25 anos rescindiu recentemente com o Aris, sexto classificado da Grécia. O português somou um golo em 18 jogos pelos gregos.
Com formação feita maioritariamente no Benfica, Álvaro reforçou o Estoril na época 2022/23. Fez 95 jogos em três temporadas pelos canarinhos.
O internacional sub-20 por Portugal parte agora para a primeira experiência na China. Reforça o Shandong Taishan, quinto classificado da última edição da Liga chinesa.
