Pedro Alves é o novo diretor-desportivo do grupo de investidores brasileiros e espanhóis ligado a Vinicius Júnior e que recentemente passou a ser dono de entre 70 e 80 por cento da SAD do Alverca.

O grupo é detentor ainda do Athletic Club, equipa da Série B do Brasil.

Pedro Alves acumula experiências no Sp. Braga (como chief scout) e, como diretor-desportivo, no Estoril e no Olympiakos. Esteve cinco anos na equipa da linha, num período marcado pelo regresso ao principal escalão do futebol nacional e pelo sucesso no futebol jovem, nomeadamente na equipa sub-23 na Liga Revelação.

Depois de sair do Estoril, rumou ao Olympiakos em novembro de 2023, mas o período à frente do futebol do histórico clube grego foi curto.