O Santos anunciou nesta quinta-feira o regresso do avançado Deivid Washington. Formado no clube, o jogador de 19 anos do Chelsea regressa ao «Peixe» por empréstimo até o fim da temporada, com opção de compra.

O jogador apresentou-se na última quarta-feira no centro de treinos Rei Pelé, para a realização de exames médicos e assinatura do contrato. É reforço para o treinador português Pedro Caixinha.

Sem espaço no Chelsea, Deivid demonstrou vontade de voltar ao Santos segundo a imprensa brasileira, o que facilitou a negociação. O Santos assume o salário do jogador, que é o 12º reforço da equipa para a temporada.