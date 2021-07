O Olympiakos anunciou esta teerça-feira a contratação de Tomas Vaclik, guarda-redes de 32 anos que chega do Sevilha. O guardião deu nas vistas no Euro 2020, durante o qual foi titular da baliza da Rep. Checa.

Na formação do Sevilha, que representou durante três anos, venceu uma Liga Europa e foi titular durante as duas primeiras temporadas, tendo perdido o lugar nesta última época para o marroquino Yassine Bono.

Tomas Vaclik é agora reforço para a equipa orientada por Pedro Martins, apresentando-se como provável substituto de José Sá, que deve sair do Olympiakos para reforçar o Wolverhampton, que vai perder Rui Patrício para a Roma.

Μέλος της οικογένειας του Ολυμπιακού ο Τόμας Βατσλίκ!/ @vaclos31 is a member of the Olympiacos family! 🔴⚪️🦁#Olympiacos #Transfer #Welcome #TomasVaclik #WelcomeVaclik #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/q1SAGywPIr