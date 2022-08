O Ascoli oficializou nesta segunda-feira a contratação de Pedro Mendes ao Sporting, tal como o Maisfutebol já tinha dado conta.

O avançado deixa os leões em definitivo num negócio que rende 500 mil euros aos leões, que ficam ainda com 50 por cento do passe do jogador, e assinou um contrato válido até 2025 com o emblema do segundo escalão de Itália.

«Obrigado ao Sporting Clube de Portugal pelos cinco anos em que representei este grande clube. Quero agradecer também a todos os que fizeram parte deste meu percurso e por me ajudarem a evoluir e a crescer enquanto jogador e pessoa. Uma palavra de apreço aos adeptos do Sporting, que sempre me apoiaram. Nunca esquecerei a minha estreia calorosa em Alvalade», escreveu o jogador numa publicação nas redes sociais.

Pedro Mendes estava ligado ao Sporting desde 2017/18, altura em que integrou a equipa de juniores dos leões após ter feito boa parte da formação no Moreirense, no V. Guimarães e também nos Sandinenses.

Pela equipa principal dos leões cumpriu um total de 12 jogos, todos em 2019/20. Acabou por não ter continuidade em Alvalade e nas duas épocas seguintes foi emprestado três vezes. primeiro aos espanhóis do Almería, depois ao Nacional e, por fim, na época passada ao Rio Ave, que ajudou a subir de divisão com dez golos apontados na II Liga.