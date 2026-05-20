O Lusitânia de Lourosa anunciou, nas redes sociais, a saída do treinador Pedro Miguel e da sua equipa técnica. 

O técnico português cumpriu a segunda época ao serviço do conjunto do segundo escalão nacional e garantiu a manutenção, e conquistou a Liga 3 na temporada 2024/25. 

«Ao nosso mister Pedro Miguel e à sua equipa técnica, que saem desta casa como verdadeiros Leões, o nosso sincero obrigado. Desejamos as maiores felicidades nos próximos projetos desportivos e na vida pessoal de cada um», lê-se em nota oficial do Lusitânia.

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