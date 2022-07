Pepa foi oficializado esta terça-feira como novo treinador do Al-Tai, equipa do principal escalão da Arábia Saudita.

O técnico de 41 anos tinha deixado o comando técnico do Vitória de Guimarães no inicio do mês de julho.

Esta será a primeira experiência de Pepa fora de Portugal, depois de ter orientado equipas como Sanjoanense, Feirense, Moreirense, Tondela, Paços de Ferreira e Vitória de Guimarães.