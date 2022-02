O Arsenal confirmou na tarde desta terça-feira a cisão do vínculo com o futebolista gabonês Pierre-Emerick Aubameyang, que vai prosseguir a carreira no Barcelona.

Em comunicado, o clube inglês falou em «mútuo acordo» para o fim da ligação com o atleta de 32 anos que fez 163 jogos e 92 golos em três anos.

Nas redes sociais, o clube londrino partilhou, numa sentida despedida, um vídeo com alguns dos melhores momentos de Aubameyang ao serviço da instituição.