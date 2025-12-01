Paulo Alves é o novo treinador do Al Batin, clube que atua no segundo escalão da Arábia Saudita. O técnico português assinou até ao final da presente temporada.

O objetivo do clube, que está atualmente em 17.º, é a manutenção no campeonato. Paulo Alves, que na temporada passada treinou o Mafra (II Liga), parte assim para a terceira experiência no estrangeiro, depois de Ohod (Arábia Saudita) e Lugo (Espanha).

Em Portugal o treinador de 55 anos também já treinou clubes como Gil Vicente, União de Leiria, Vizela, Beira-Mar, Olhanense, Penafiel, União da Madeira, Varzim e Moreirense.