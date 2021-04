Beto tem dado nas vistas no Portimonense e foi já associado a clubes como Benfica e Sporting. Pedro Berjano, empresário do jogador, em declarações à Antena 1, afirmou que «só no final da época» é que vai ser discutido «o futuro do jogador.»

«Ele está totalmente focado e vinculado ao projeto do Portimonense. O único objetivo neste momento é ajudar a equipa a cumprir os seus objetivos», garantiu o representante de Beto.

«Jogadores com este tipo de características são sempre aquilo que designamos de aves raras, são especiais. Também têm de ser tratados como tal. Isso, no futebol, representa muito», acrescentou o empresário, lembrando:

«A cláusula são 40 milhões de euros, esse é o valor objetivo. A partir daí, tudo o resto depende do que forem as propostas e o interesse do Portimonense e daquele que será o melhor projeto desportivo para o jogador.»

«Um jogador com estas características, com esta idade, com golo, obviamente é destaque, alvo de muitos olhares e atenções. É normal que assim aconteça», disse ainda Pedro Berjano.

«Quem vê um jogo dele, percebe que, apesar de ser um ponta-de-lança com 1,94 metros, é muito rápido e é um jogador que fisicamente é imponente. Tem características que são diferenciadoras: o golo. No Tires marcava sempre acima dos 20 golos. No Montijo manteve a mesma média. Nos sub-23 do Portimonense continuou a ter golo e agora também. É um ponta-de-lança que tem o principal nestas condições: o golo», frisou.

Pedro Berjano revelou ainda: «O Beto tem dois sonhos essenciais para a carreira. Um já está cumprido, tornar-se profissional. O outro é ouvir o hino da Champions em campo. Para lá caminha, acredito sinceramente.»