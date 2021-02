Keisuke Honda anunciou que vai jogar em Portugal.

«O oitavo país onde vou jogar será Portugal. Não importa quantas conquistas acumulaste, o treino não mudará em nada. Vou continuar a perseguir a sua essência», escreveu o internacional japonês no Twitter.

8ヵ国目はポルトガルでプレーします。

どれだけ実績を積み重ねても、トレーニングのキツさは一切変わりません。

その本質を追求し続けようと思います。 — Keisuke Honda (@kskgroup2017) February 4, 2021

O Portimonense tinha assumido conversações com o jogador de 34 anos, que se desvinculou recentemente do Botafogo, do Rio de Janeiro.

«Eu queria voltar para a Europa. Vi esta como uma boa opção e aceitei a oferta», disse Honda na plataforma de streaming NowVoice, citado pelo jornal Japan Times.

Keisuke Honda tem 98 internacionalizações pela seleção do Japão, tendo participado em três Campeonatos do Mundo (2010, 2014 e 2018). Antes de rumar ao Brasil, Honda fez carreira em clubes como CSKA Moscovo, VVV-Venlo, AC Milan, Pachuca e Vitesse.