Numa altura em que Kylian Mbappé ainda não renovou pelo PSG e paira a incerteza em relação ao futuro do jogador francês, o empresário de jogadores Bruno Satin garantiu que o avançado já tem um acordo com o Real Madrid.

«Tenho informação de que Kylian Mbappé a a família têm um acordo com o Real Madrid. Para já, há acordo com o jogador, mas também é preciso acordo com o PSG», disse o agente ao Canal +.

«Obviamente que os qataris [donos do clube] e o Paris Saint-Germain não decidiram prescindir de Kylian Mbappé, e ele poderá muito bem então terminar o contrato e sair depois a custo zero. A história ensinou-nos que, se os líderes de Doha não querem que um jogador saia, eles fazem com que fique até que não seja jogador deles», acrescentou ainda.