Kylian Mbappé mostrou-se otimista de que o PSG pode vencer a Liga dos Campeões desta temporada, após a derrota do PSG na final frente ao Bayern Munique na época passada, mas pede reforços para a equipa.

«O futebol é assim, temos de passar à frente disso. Muitas equipas perderam uma final e ganharam no ano seguinte», afirmou o jogador francês em entrevista a TF1.

«Temos de ser positivos, fazer um bom recrutamento. Precisamos de comprar jogadores. Espero que consigamos contratar bons jogadores para começarmos a época com o objetivo de fazer ainda melhor do que no ano passado», frisou.

O PSG fez o pleno nas competições internas ao vencer o campeonato, a Supertaça e a Taça de França e na Liga dos Campões só caiu na final frente ao Bayern Munique.