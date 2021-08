Mauricio Pochettino, treinador do PSG, falou esta sexta-feira sobre a possibilidade de Messi rumar ao clube parisiense.

«Estamos a analisar todas as possibilidades e claro que esta [de Messi] é uma delas», assumiu o argentino, que ressaltou o trabalho do diretor desportivo, Leonardo, e do presidente, Nasser Al-Khelaifi.

«O clube trabalha no mercado discreta, mas fortemente para poder melhorar a equipa de modo a conseguir os objetivos previstos», apontou o treinador.

Questionado sobre se a posição de Messi em campo está bem coberta no PSG, Pochettino respondeu: «Mais do que uma posição, no caso de Messi, é a qualidade de um jogador deste calibre que conta. O clube trabalha muito, avalia as opções e claro que Messi é uma delas.»