O Sporting está a negociar Nuno Mendes com quatro gigantes europeus.

PSG, Barcelona, Manchester City e Manchester United estão na corrida ao lateral-esquerdo, sabe o Maisfutebol.

Nada está fechado com nenhum deles, mas as negociações, liderada pela Position Number, que agencia o jogador, vão decorrer durante este último dia de transferências com vista a fechar o negócio.

Pelo que foi possível saber, o clube de Alvalade está disposto a vender o jogador por uma soma entre 40 a 45 milhões de euros.