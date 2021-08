Lionel Messi vai viajar para Paris para assinar pelo PSG. O jogador argentino já está no aeroporto com a mulher e com os filhos.

Antes, tinha chegado o pai, Jorge Messi, que confirmou a viagem para França. «Sim, vamos para Paris», afirmou Jorge Messi, em declarações à imprensa presente no terminal do aeroporto, e deixando um recado ao Barcelona.

Veja as imagens do momento em que Messi, a mulher e os filhos chegaram ao aeroporto, no vídeo abaixo: