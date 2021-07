O Besiktas está a negociar a contratação do português Bruma.

O PSV está a pedir cinco milhões de euros pelo jogador, por quem pagou 15 milhões há dois anos, mas o Besiktas ainda tenta baixar esse valor, pelo que as negociações entre os dois emblemas continuam.

Catio Baldé, o empresário de Bruma, já está em Istambul, à espera de fumo branco nas conversas entre os dois emblemas, de forma a fechar a transferência da parte do jogador.

A concretizar-se a transferência para o Besiktas, seria o regresso de Bruma à Turquia, onde foi muito feliz com a camisola do Galatasaray, o que justificou o investimento do RB Leipzig. Após dois anos na Alemanha, foi contratado pelo PSV, mas na última temporada foi cedido ao Olympiakos, tendo realizado 33 jogos e apontado nove golos.