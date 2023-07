O PSV Eindhoven anunciou a contratação de Noa Lang, extremo internacional neerlandês que era uma das principais figuras dos belgas do Club Brugge.

O extremo de 24 anos regressa ao país natal para jogar no principal rival do Ajax, o clube no qual se formou e se lançou profissionalmente.

Conhecido pelo caráter intempestivo, Noa Lang foi dispensado do Ajax no início de 2020, depois de se ter desentendido com Dusan Tadic e o treinador Erik Ten Hag durante um jogo. Já nesta temporada, numa altura crítica do Club Brugge, soltou um desabafo polémico a caminho dos balneários após mais um mau resultado da equipa. «Cambada de mari...! «É todas as semanas isto, f...», gritou.

Noa Lang, que assinou por cinco épocas, estava no Club Brugge desde 2020/21. Segundo o Telegraaf, é a contratação mais cara da história do PSV: 15 milhões de euros, valor que supera os 14 milhões pagos por Mateja Kezman ao Partizan Belgrado em 2001.