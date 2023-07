O futebolista colombiano Rafael Bustamante está a ser negociado pelo Vizela e pode tornar-se o próximo reforço da equipa comandada pelo espanhol Pablo Villar.

A informação foi avançada nas últimas horas pela imprensa desportiva nacional e, entretanto, confirmada pelo Maisfutebol junto de fonte próxima do processo. Nesta altura, segundo apurou o nosso jornal, a negociação está bem encaminhada e faltará, quanto aos últimos detalhes, definir se Bustamante chega de forma definitiva ou num empréstimo com opção de compra.

Bustamante jogou no Deportivo Cali em 2023, tendo regressado a um clube que já tinha representado em 2018, depois de se destacar no Jaguares de Córdoba em 2022. Passou ainda pelo Bogotá e pelo Fortaleza FC no seu país natal e teve ainda uma passagem pelo Tauro FC, do Panamá.

Nesta altura, o Vizela já oficializou três reforços para 2023/24: o guarda-redes Francesco Ruberto (ex-Schaffhausen) e os avançados Jardel Silva (ex-Feirense) e Iker Unzueta (ex-Logroñés).

