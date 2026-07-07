Rafael Pontelo vai deixar o Sporting para rumar em definitivo ao Radnik Surdulica, sétimo classificado da Liga Sérvia em 2025/26.

O defesa-central brasileiro de 23 anos estava ligado ao Sporting desde janeiro de 2024, quando foi contratado ao Leixões por 700 milhões.

Na primeira temporada de leão ao peito, Pontelo fez apenas dois jogos (os únicos pela equipa principal) sob o comando de Ruben Amorim, tendo sido posteriormente cedido a Pafos (Chipre), Auda (Letónia) e, na segunda metade da época passada, ao Farense, onde teve tempo de utilização residual na II Liga.

Rafael Pontelo tinha contrato com o Sporting até 2028 e uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros. O clube leonino ficará com uma percentagem dos direitos económicos do jovem futebolista.