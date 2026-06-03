O Manchester United confirmou, esta quarta-feira, que Rasmus Hojlund é reforço do Nápoles em definitivo. O avançado dinamarquês, recorde-se, esteve cedido pelos red devils à formação italiana.

«Rasmus Hojlund assinou contrato definitivo com o Nápoles.Todos no clube desejam ao Rasmus o maior sucesso para o futuro», escreveu o Manchester United numa publicação nas redes sociais.

Após ter despontado no Copenhaga, da Dinamarca, Hojlund passou ainda por Sturm Graz (Áustria) e Atalanta (Itália) antes de rumar ao Manchester United em 2023 por cerca de 80 milhões de euros.

Em duas temporadas em Old Trafford nunca se conseguiu afirmar verdadeiramente. Fez, no total, 26 golos em 95 jogos. Conquistou, ainda, a Taça de Inglaterra em 2024.

O ponta-de-lança de 23 anos foi emprestado ao Nápoles no início da temporada 2025/26, tendo conseguido convencer a direção italiana a acionar a opção de compra. Fez 17 golos em 44 jogos (sendo a melhor marca da carreira), conquistando ainda a Supertaça.

Reforça assim, agora de forma definitiva, o segundo classificado da última edição da Liga italiana.