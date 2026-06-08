O Fulham confirmou que Raúl Jiménez vai deixar o clube. Através de um comunicado, o clube inglês anunciou que o avançado mexicano não vai renovar, depois de terminar contrato.

O ponta de lança de 35 anos fez três épocas no clube, somando 31 golos em 115 jogos. Fica, agora, livre no mercado – ele que representará o México no Mundial.

Tal como o ex-Benfica, há também outros nomes que terminam contrato e não vão continuar nos Cottagers. São eles: Steven Benda, Devan Tanton, Bradley De Jesus, Ollie Gofford, Charlie Robinson, Joseph Walters, Tom Wingate, Penhasco Callum, Marcell Hall, Ruban Khan, Oliver Mayer, Harley Platel e Quinn Schutter,

«Gostaríamos de agradecer a cada jogador pelo serviço e esforço durante o seu tempo no Fulham e desejamo-lhes muita sorte nos próximos capítulos das suas carreiras», escreveu a formação inglesa.

Na mesma nota, o Fulham confirmou que apresentou uma proposta de renovação a Harry Wilson, avançado gaulês que esteve em destaque na temporada, sendo o melhor marcador (11 golos).

Nomes como Samuel Amissah, Jonathan Esenga, Michael Allen, Chibby Nwoko, Tom Olyott, Jayden Quashie e Olly Sanderson também receberam propostas de renovação.

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