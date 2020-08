Com mais um ano de contrato com o Real Madrid, mas sem fazer parte das escolhas e Zidane, o futuro de James Rodríguez está ainda em aberto, uma situação que incomoda o jogador colombiado.

«Eu também gostava de saber para onde vou... Podem faltar dias ou semanas até que eu saiba para onde vou. Não sei, a sério. Quero ir para onde possa jogar, onde seja feliz e onde me sinta querido por todos», disse James Rodríguez em entrevista ao podcast do mexicano Daniel Habif.

«Esta época é uma das maiores desilusões da minha carreira, mas ainda sou jovem e tenho anos pela frente para ser feliz», confessou.

«É frustrante não jogar. Sei que tenho condições para jogar sempre, mas devido a outras pessoas, não posso fazê-lo, e isso é frustrante. Se eu fosse um mau jogador, aceitaria, mas eu sou uma pessoa que quero ganhar e jogar sempre», apontou o colombiano, que explicou o facto de não fazer parte das escolhas de Zidane.

«São gostos. Ele tem as suas preferências por alguns jogadores e temos de respeitar. Aí não me meto. Mas quando vês que não tens as mesmas oportunidades que os teus companheiros é dífícil. Eu já quis sair e o clube não me deixou. Quis ir para onde pudesse jogar porque sabia que não ia ter oportunidades, porque o Zidane já tinha a sua base. Gostava que os adeptos ficassem com a recordação da minha anterior passagem em Madrid, não esta... eu fiz 36 golos e 42 assistências», acrescentou James.