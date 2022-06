O clube espanhol pagou 80 milhões de euros – que podem chegar aos 100 – pelo médio contratado ao Mónaco e que teve a oportunidade de permanecer em França.

Aurélian Tchouaméni admitiu ter havido interesse do PSGem desviá-lo da rota de Madrid, mas garante que sabia em aquilo que queria para a sua carreira.

«É verdade que tive a oportunidade de escolher [o PSG], mas quando soube do interesse do Real Madrid, não tive qualquer dúvida. Quero deixar marca no futebol mundial e não há melhor lugar do que este para isso», declarou.

O médio internacional francês admitiu ainda uma conversa com Mbappé, que esteve quase a assinar pelos merengues também, sobre a possibilidade de se mudar para o Paris Saint-Germain.

«O Kylian decidiu ficar em Paris. E sabendo que eu não deveria continuar no Mónaco, quis saber se havia a possibilidade de ir para o PSG. Mas disse-lhe que a minha primeira opção era o Real Madrid e ele entendeu perfeitamente», relata.

O jogador de 22 anos foi ainda questionado sobre a forma como o Real Madrid venceu a última edição da Liga dos Campeões e revelou que isso ainda lhe deu mais vontade de se juntar ao conjunto blanco.

«Via as remontadas e só escrevia ao meu agente: por favor, faz tudo para eu ir para o Real».