Dani Ceballos já não é jogador do Real Madrid, confirmou o emblema espanhol agora treinado por José Mourinho. O médio de 29 anos, que tinha contrato por mais uma época, deixa os merengues em mútuo acordo após nove épocas no clube.

Chegado em 2017, proveniente do Betis, o internacional espanhol teve ainda dois anos emprestado ao Arsenal (entre 2019 e 2021). Na temporada passada fez ainda 23 jogos.

Deixa assim o Real Madrid ao fim de 215 jogos pelo clube. Em termos de títulos leva no currículo 16: três Ligas dos Campeões, quatro Mundiais de Clubes, três Supertaças europeias, duas Ligas espanholas, uma Taça de Espanha e três Supertaças espanholas.

«O Real Madrid agradece a Dani Ceballos pelo seu empenho e trabalho durante todo este tempo em que defendeu a nossa camisola, e deseja a ele e a toda a sua família muita sorte nesta nova etapa das suas vidas. O Real Madrid é e será sempre a sua casa», escreveu o clube em comunicado.

Dani Ceballos tem sido agora associado a um regresso ao Betis, clube pelo qual foi formado e cumpriu ainda três épocas na equipa principal. Deixou, também uma mensagem nas redes sociais.

«Após nove anos, chegou o momento de encerrar um dos capítulos mais importantes da minha vida (…) Parto com a tranquilidade de saber que dei o meu melhor por este emblema, que defendi estas cores com orgulho e de todo o coração, e com memórias que ficarão comigo para o resto da minha vida. O Real Madrid fará sempre parte de mim e estarei sempre grato», pode ler-se.