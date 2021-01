O Eintracht Frankfurt anunciou a contratação de Luka Jovic, que regressa ao clube alemão por empréstimo de seis meses do Real Madrid. Trata-se de uma cedência sem opção de compra, pelo que o sérvio regressa a Madrid no final da época.

Luka Jovic regressa assim ao clube onde foi feliz, tendo feito épocas de grande fulgor, que levaram o Real Madrid a pagar 60 milhões de euros pela contratação do ponta de lança. Em Frankfurt, o sérvio vai vestir a camisola 9, que era de Bas Dost, que entretanto saiu para o Club Brugge. Jovic vai ser colega, e concorrente no ataque, do português André Silva.