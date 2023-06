O Real Madrid anunciou neste sábado a saída de Mariano Díaz, avançado espanhol de 29 anos, que terminou contrato com os merengues.

Com parte da formação feita no clube, Mariano foi vendido ao Lyon em 2017 e fez a melhor época da carreira ao serviço dos franceses, levando o Real Madrid a acionar a cláusula de recompra para o recuperar no ano seguinte.

A expectativa pelo avançado era tanta que Mariano «herdou» na altura a camisola 7 que pertencera a Cristiano Ronaldo e que nesse verão rumou à Juventus.

Mas apesar do investimento, o retorno desportivo do internacional espanhol não foi muito. Em cinco anos, o avançado que chegou a ser apontado ao Benfica fez apenas 70 jogos, poucos a titular, marcando sete golos.

Ainda assim, se juntarmos a época que fez pela equipa principal antes de sair para o Lyon às últimas cinco, Mariano deixa o Real Madrid com um currículo invejável em termos de títulos. Foram 13: duas Ligas dos Campeões, três Ligas, três Mundiais de Clubes, duas Supertaças Europeias, uma Taça do Rei e duas Supertaças Espanholas.