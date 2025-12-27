Renan Lodi é o mais recente reforço da defesa do Atlético Mineiro. O lateral, de 27 anos, estava sem clube desde setembro, altura em que rescindiu unilateralmente com o Al Hilal.

Esta «polémica», recorde-se, deveu-se ao facto de o jogador ter sido apenas inscrito na Champions asiática.

Ora, cerca de três meses depois Lodi arranjou clube. Formado no Athletico Paranaense, o internacional brasileiro regressa ao Brasil depois de ter rumado ao Atlético Madrid em 2019. Representou ainda clubes como o Marselha e o Nottingham Forest.

Nas duas últimas temporadas representou o Al Hilal, onde se cruzou com Jorge Jesus e foi opção em 56 encontros. Conquistou quatro títulos: uma Liga, uma Taça e duas Supertaças.

Renan torna-se, assim, no primeiro reforço do «Galo» para 2026, assinando um contrato válido por cinco temporadas.