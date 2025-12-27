OFICIAL: Renan Lodi é reforço do Atlético Mineiro
Defesa brasileiro estava sem clube desde que rescindiu com o Al Hilal
Renan Lodi é o mais recente reforço da defesa do Atlético Mineiro. O lateral, de 27 anos, estava sem clube desde setembro, altura em que rescindiu unilateralmente com o Al Hilal.
Esta «polémica», recorde-se, deveu-se ao facto de o jogador ter sido apenas inscrito na Champions asiática.
Ora, cerca de três meses depois Lodi arranjou clube. Formado no Athletico Paranaense, o internacional brasileiro regressa ao Brasil depois de ter rumado ao Atlético Madrid em 2019. Representou ainda clubes como o Marselha e o Nottingham Forest.
Nas duas últimas temporadas representou o Al Hilal, onde se cruzou com Jorge Jesus e foi opção em 56 encontros. Conquistou quatro títulos: uma Liga, uma Taça e duas Supertaças.
Renan torna-se, assim, no primeiro reforço do «Galo» para 2026, assinando um contrato válido por cinco temporadas.
𝐑𝐞𝐧𝐚𝐧 𝐋𝐨𝐝𝐢 é 𝐝𝐨 𝐆𝐚𝐥𝐨 🐔— Atlético (@Atletico) December 27, 2025
Com passagens por Espanha, Inglaterra, França e Seleção Brasileira, o lateral é o nosso primeiro reforço para 2026!
Contrato válido por 5 temporadas!
Seja bem-vindo, Lodi! 👊🏽 pic.twitter.com/tAaYKVyOLx