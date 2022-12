A poucos dias da conclusão do negócio com vista à entrada do City Football Group no Bahia, a equipa brasileira treinada por Renato Paiva anunciou a contratação de Nicolás Acevedo, médio uruguaio que atuava no New York City FC, outra das equipas pertencentes ao universo do grupo que detém também o Manchester City.

Nicolás Acevedo tem 23 anos e foi internacional pelas camadas jovens do Uruguai.

Acevedo estava desde 2020 no New York City FC, equipa da MLS na qual era presença assídua. Segue agora para o Brasileirão, por empréstimo válido até ao final de 2023.