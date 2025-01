O internacional português Renato Veiga está nas pretensões do Borussia Dortmund. Nas últimas horas, o clube germânico abordou tanto os representantes de Veiga como o seu clube, o Chelsea, para perceber a possibilidade de garantir um empréstimo com opção de compra neste mercado de janeiro.

A informação foi avançada num primeiro momento pela imprensa alemã e confirmada pelo Maisfutebol. A negociação está numa fase ainda muito embrionária, sendo que não foi efetuada qualquer proposta formal.

O Dortmund está no mercado por um defesa-central (recorde-se que Gonçalo Inácio, do Sporting, também é seguido pelos responsáveis do clube) e o nome de Renato Veiga ganhou força nas últimas horas.

Renato Veiga não pediu para sair, mas a possibilidade de ganhar mais minutos num clube de grande dimensão pode ser determinante. Na primeira metade da época participou em 18 jogos, mas ultimamente tem perdido espaço no onze. Nos últimos seis jogos, foi utilizado em dois.

No entanto, o Chelsea não facilitará a saída do jogador, pois o treinador Enzo Maresca conta com ele. Ainda neste sábado expressou a sua «confiança» no atleta, quando questionado sobre o mercado. Outros clubes já demonstraram interesse no empréstimo do polivalente médio/defesa.

Veiga foi contratado ao Basileia no verão, por 14 milhões de euros. Tem contrato assinado até 2031.