Stije Resink, médio do Groningen que o Benfica tentou contratar no último mercado de inverno, recordou o período de negociações com os encarnados.

«Recebi uma chamada do meu agente a dizer que tinha sido contactado pelo Benfica. (...) Era para aquele momento, porque tinham dois lesionados [Enzo Barrenechea e Richard Ríos] e foram bastante concretos.

Resink fez um reparo à forma como as negociações foram conduzidas do lado português, com a aparente intromissão de um intermediário pouco depois de conversas sobre condições salariais. «Começaram a falar com o meu agente sobre o que poderia ganhar. Dez minutos depois recebi uma chamada de um número português. Um agente que queria envolver-se no negócio e que sabia muito sobre o que tínhamos conversado dez minutos antes. Quando há muito dinheiro envolvido surgem jogos sujos», afirmou o futebolista neerlandês numa conversa num podcast do canal Youtube Supergaande.

Resink falou de um processo desgastante pelo facto de estar constantemente a ser notícia nos jornais quando não sabia sequer o que ia acontecer, mas assumiu que a hipótese do Benfica o deixou entusiasmado. «Não esperava que algo acontecesse no inverno, mas tratando-se do Benfica, pensei: 'Vamos a isso'».

O jovem futebolista de 22 anos acabou por continuar no Groningen e no início de março teve uma rotura no ligamento cruzado do joelho direito.