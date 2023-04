Mais do que uma convicção, os dirigentes do Málaga têm a certeza de que serão indemnizados pelo Sp. Braga no «caso» da transferência não consumada de Ricardo Horta para o Benfica no verão do ano passado.

«Temos uma segurança tremenda, mas a justiça desportiva europeia é lenta», afirmou Kike Pérez, diretor desportivo do Málaga desde fevereiro último.

O diretor do conjunto espanhol assegurou que nos próximos dias dará entrada na Câmara de Resolução de Litígios da FIFA uma queixa formal, mas não revelou qual o montante que, entende, o Málaga tem a receber. «Não está claro. É uma questão que vai ser esclarecida, não vamos mostrar todas as cartas para não dar vantagem aos rivais mas, como se sabe, há uma oferta que eles dizem ser de um valor e nós vamos dizer, porque temos provas, que é outro», afirmou.

Recentemente o jornal Marca noticiou que o Málaga acredita ter direito a receber 5,5 milhões de euros correspondentes a 33 por cento de uma proposta de 17 milhões que diz que o Sp. Braga recusou do Benfica.