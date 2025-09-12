Ricardo Velho é reforço do Gençlerbirligi, da Turquia. O guarda-redes de 27 anos chega proveniente do Farense, da II Liga, a título de empréstimo. O cedência terá a duração de uma temporada.

O Farense fez uma publicação na redes sociais, agradecendo ao guarda-redes que já foi considerado por uma vez o melhor guardião da Liga portuguesa. No total, Velho fez 109 jogos pelo clube de Faro.

Na presente temporada, Velho já tinha realizado três jogos pelo Farense. Parte agora, portanto, para a primeira experiência no estrangeiro. Com formação no Sp. Braga, o jogador natural de Vila Nova de Famalicão chegou ao Farense na temporada 2020/21.

Passadas cinco épocas, Ricardo Velho ruma ao clube recém promovido à Liga turca, Gençlerbirligi, onde vai encontrar o português ex-Rio Ave, Joca.





