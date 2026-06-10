Richard Olise, irmão do extremo do Bayern Munique Michael Olise, deixou o Chelsea após dez anos a representar o clube. O lateral direito de 21 anos deixa os Blues depois de terminar contrato, confirmou o clube londrino em comunicado.

Richard Olise fez praticamente toda a formação no Chelsea, desde os sub-9. Não fez, porém, qualquer jogo pela equipa principal. Na última temporada, pelos sub-21, Richard somou apenas sete jogos. O internacional sub-18 por Inglaterra fica, assim, livre no mercado.