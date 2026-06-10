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Há 1h e 12min
OFICIAL: irmão de Michael Olise deixa o Chelsea
Richard Olise, de 21 anos, deixa o clube depois de terminar o contrato
TFR
Richard Olise, de 21 anos, deixa o clube depois de terminar o contrato
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Richard Olise, irmão do extremo do Bayern Munique Michael Olise, deixou o Chelsea após dez anos a representar o clube. O lateral direito de 21 anos deixa os Blues depois de terminar contrato, confirmou o clube londrino em comunicado.
Richard Olise fez praticamente toda a formação no Chelsea, desde os sub-9. Não fez, porém, qualquer jogo pela equipa principal. Na última temporada, pelos sub-21, Richard somou apenas sete jogos. O internacional sub-18 por Inglaterra fica, assim, livre no mercado.
The list of Chelsea players who have been retained or released by the club at the end of the 25/26 season have been confirmed.— Chelsea FC (@ChelseaFC) June 10, 2026
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