Rico Lewis, defesa de 20 anos, renovou com o Manchester City até 2030. O jogador, que atua essencialmente nos corredores, tinha contrato até 2028, renovando assim por mais duas épocas. 

Apesar de tenra idade, Lewis é já internacional por Inglaterra e encontra-se na quarta temporada pela equipa principal do Manchester City. O lateral, que fez toda a formação nos citizens, continuará a ser portanto uma «jóia» da casa às ordens de Pep Guardiola. 

Na presente temporada, Rico Lewis já realizou três jogos, somando um assistência. 

