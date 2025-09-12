Transferências
OFICIAL: Rico Lewis renova com o Manchester City até 2030
Defesa inglês de 20 anos parte para a quarta época na equipa principal dos «citizens»
Rico Lewis, defesa de 20 anos, renovou com o Manchester City até 2030. O jogador, que atua essencialmente nos corredores, tinha contrato até 2028, renovando assim por mais duas épocas.
Apesar de tenra idade, Lewis é já internacional por Inglaterra e encontra-se na quarta temporada pela equipa principal do Manchester City. O lateral, que fez toda a formação nos citizens, continuará a ser portanto uma «jóia» da casa às ordens de Pep Guardiola.
Na presente temporada, Rico Lewis já realizou três jogos, somando um assistência.
We're delighted to announce that Rico Lewis has extended his contract at City until 2030 ✍️ pic.twitter.com/obJz6LbGwd— Manchester City (@ManCity) September 12, 2025
