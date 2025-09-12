Rico Lewis, defesa de 20 anos, renovou com o Manchester City até 2030. O jogador, que atua essencialmente nos corredores, tinha contrato até 2028, renovando assim por mais duas épocas.

Apesar de tenra idade, Lewis é já internacional por Inglaterra e encontra-se na quarta temporada pela equipa principal do Manchester City. O lateral, que fez toda a formação nos citizens, continuará a ser portanto uma «jóia» da casa às ordens de Pep Guardiola.

Na presente temporada, Rico Lewis já realizou três jogos, somando um assistência.