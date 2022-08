Hernâni está de regresso a Portugal para representar o Rio Ave. O extremo de 30 anos rubricou um contrato válido por uma temporada, com outra de opção.

Na última época, Hernâni fez cinco jogos ao serviço do Las Palmas, sendo nesta altura um jogador live.

Formado no Cova da Piedade, iniciou o percurso como sénior no Atlético CP, tendo passado por empréstimo no Mirandela antes de rumar ao Vitória de Guimarães. Destacou-se tanto na equipa B como na formação principal dos vimaranenses e assinou pelo FC Porto em 2014/15. Passou ainda pelo Olympiakos, Levante e Al-Wheda.

Hernâni já se juntou aos novos companheiros, realizando o primeiro treino com o plantel do Rio Ave nesta terça-feira de manhã.