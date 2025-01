O guarda-redes brasileiro Jhonatan Luiz, de 33 anos, está de saída do Rio Ave após três temporadas e meia em Vila do Conde.

O clube anunciou nesta terça-feira que chegou a acordo com o Pakhtakor Tashkent, do Uzbequistão, para a transferência imediata do guarda-redes Jhonatan Luiz. O Rio Ave não divulgou o montante recebido.

Jhonatan Luiz estava em final de contrato. Foi campeão da II Liga e tem sido titular na Liga portuguesa. Somou 109 partidas com a camisola dos vilacondenses.