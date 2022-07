O avançado colombiano Leonardo Ruiz foi apresentado nesta sexta-feira como reforço do Rio Ave.

O atacante de 26 anos, de resto, foi a grande novidade da festa de apresentação do plantel vilacondense, que decorreu esta noite.

Na última época, Leonardo Ruiz alinhou no Estoril e marcou sete golos. O futebolista assinou um contrato válido por duas temporadas, vindo a custo zero, embora ficando os canarinhos com 50 por cento do passe do atleta.

O avançado chegou a Portugal em 2014, para representar os juniores e equipa B do FC Porto, somando ainda passagens pelo Sporting (equipa B e sub-23), Boavista, Zorya, Varzim e Logroñés.

De referir que Ruiz chega a Vila do Conde para colmatar a vaga no plantel que chegou a ser apontada a Pedro Mendes, avançado dos quadros do Sporting, que alinhou nos Arcos na época passada. «Apresentamos estes jogadores, mas o plantel não está fechado, tudo pode ainda acontecer. O Pedro Mendes, neste momento, é um atleta como outro qualquer outro, e nós ainda estamos no mercado», disse o presidente do Rio Ave, António Silva Campos.