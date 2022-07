O Rio Ave confirmou nesta sexta-feira a contratação do defesa-central Miguel Nóbrega ao Benfica.

O jogador de 22 anos deixa os encarnados a título definitivo e assina um vínculo válido por três temporadas com os vilacondenses, que também ficam com opção de o estender por mais uma época.

Natural do Funchal, Nóbrega deu os primeiros passos na formação do Marítimo e do Nacional, mas chegou ao Benfica há uma década, embora nunca se tenha estreado pela equipa principal. Em 2020/21, foi mesmo cedido aos suíços do Grasshoppers, enquanto na última época esteve ao serviço do Benfica B, tendo realizado 23 jogos.

Internacional sub-20, o defesa já trabalha às ordens de Luís Freire.